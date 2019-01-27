Путин подписал указ о новом названии военных кафедр

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Путин подписал указ о новом названии военных кафедр

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Титиевский

Подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов, есть в 87 вузах.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные кафедры при университетах получают новое название — военные учебные центры. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.

— Слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" заменить словами "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, — гласит один из пунктов документа.

Ранее сообщалось, что подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов, есть в 87 вузах. Они готовят офицеров запаса по более чем ста специальностям, а также солдат и сержантов запаса по 90 специальностям.

Председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов пояснил, что цель закона — повысить эффективность обучения.

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