Путин подписал указ о новом названии военных кафедр

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные кафедры при университетах получают новое название — военные учебные центры. Документ размещён на официальном интернет-портале правовой информации.
— Слова "военные факультеты (кафедры) при образовательных организациях высшего образования" заменить словами "военные учебные центры при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, — гласит один из пунктов документа.
Ранее сообщалось, что подразделения, которые занимаются военной подготовкой студентов, есть в 87 вузах. Они готовят офицеров запаса по более чем ста специальностям, а также солдат и сержантов запаса по 90 специальностям.
Председатель Комитета Государственной думы по обороне генерал-полковник Владимир Шаманов пояснил, что цель закона — повысить эффективность обучения.
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