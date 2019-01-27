На Магнитогорском металлургическом комбинате ликвидирован масштабный пожар

Масштабный пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Челябинской области.
— Угроза распространения на соседние здания отсутствует. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.
Как отмечается, инцидент произошёл на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров.
Как ранее писал Лайф, в Магнитогорске на крыше сталеплавильного цеха калибровочного завода "ММК-Метиз" произошло возгорание площадью 750 квадратных метров.
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