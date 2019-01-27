На Магнитогорском металлургическом комбинате ликвидирован масштабный пожар

Читайте также

На Магнитогорском металлургическом комбинате ликвидирован масштабный пожар

1209

Фото: © РИА Новости / Константин Чалабов

Инцидент произошёл на ленте углеподачи. Погибших и пострадавших при возгорании нет.

Масштабный пожар на Магнитогорском металлургическом комбинате полностью ликвидирован, сообщает пресс-служба МЧС РФ по Челябинской области.

— Угроза распространения на соседние здания отсутствует. Погибших и пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Как отмечается, инцидент произошёл на ленте углеподачи в башне на высоте 30 метров.

Как ранее писал Лайф, в Магнитогорске на крыше сталеплавильного цеха калибровочного завода "ММК-Метиз" произошло возгорание площадью 750 квадратных метров.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×