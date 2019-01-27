Число погибших при взрывах в церкви на Филиппинах возросло до 27

Одно СВУ привели в действие сразу по завершении мессы, а второе — после приезда солдат к месту ЧП.

Число погибших в результате двух взрывов в церкви на филиппинском острове Холо возросло до 27, ещё 77 человек получили различные ранения. Об этом сообщает Rappler со ссылкой на местную полицию.

LOOK: Aftermath of the twin bombings at the Cathedral of Our Lady of Mount Carmel in Jolo, Sulu. | : WESTMINCOM pic.twitter.com/nRLE2WOvy7 — Daily Tribune (@tribunephl) 27 января 2019 г.

По данным портала, погибло 20 мирных жителей и семь военнослужащих. Взрывные устройства были заложены внутри собора и у входа. Первое привели в действие сразу по завершении службы, а второе — после приезда силовиков к месту ЧП. Ответственность за произошедшее пока ни одна организация на себя не взяла.

Ранее сообщалось о 19 погибших и 48 раненых.