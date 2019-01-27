Путин присвоил почётное наименование "Гвардейская" двум бригадам спецназа

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Путин присвоил почётное наименование "Гвардейская" двум бригадам спецназа

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Президент РФ Владимир Путин присвоил 16-й и 14-й отдельным бригадам спецназа почётное наименование "гвардейская". Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

В опубликованном документе указано, что наименования присвоены за массовый героизм и отвагу во время боевых действий по защите Отечества и интересов государства в условиях вооружённых конфликтов, а также за проявленные личным составом стойкость и мужество. Кроме того, как отмечается, учитывались и заслуги в мирное время.

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