Путин распорядился выделить деньги на экспозицию о блокаде Ленинграда

Минкультуры РФ поручено контролировать расходы средств в размере 150 млн рублей.

Президент России Владимир Путин распорядился частично компенсировать затраты на экспозицию о блокаде Ленинграда. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на сайте Кремля.

— Выделить (...) 150 млн рублей для предоставления (...) трансферта в целях частичной компенсации затрат на создание новой экспозиции (...) "Государственный мемориальный музей обороны и блокады Ленинграда", — говорится в документе.

Минкультуры РФ поручено контролировать эффективность расходов выделенной суммы и далее предоставить отчёт в администрацию президента. Проверку исполнения данного распоряжения было поручено обеспечить полпреду президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александру Гуцану.

Ранее президент Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" двум бригадам спецназа.