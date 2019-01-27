"Выдернули из контекста". Глава подмосковного СПЧ объяснила свои слова о бюджете

Чиновница уверяет, что её слова касались лишь конкретных архитекторов, которые предлагали "футуристические проекты".

Глава Совета при губернаторе Подмосковья по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич прокомментировала своё заявление о бюджете, заявив, что слова вырваны из контекста. Соответствующее заявление она сделала на своей странице в "Фейсбуке", опубликовав более полный отрезок скандального видео.

— Некий пользователь ФБ выдернул мою фразу из контекста, исказив смысл сказанного, — отметила она.

Как ранее писал Лайф, в ходе встречи с жителями подмосковного Королёва, был поднят вопрос о восстановлении исторического квартала города за счёт госбюджета. Юденич на это спросила: "Вы в этот бюджет что-то вложили, чтобы из него брать?".

Чиновница уверяет, что её слова касались лишь конкретных архитекторов, чьи финансовые запросы на свои "футуристические проекты" достигали порядка миллиарда рублей — именно такую сумму назвал один из специалистов для того, чтобы выселить из квартала всех жителей и создать музей.

Юденич на это заявила, что "в современных экономических условиях требовать миллиард безнравственно".