Задержана арендатор саратовского кафе, где произошёл взрыв

В результате ЧП один человек погиб, двадцать два получили травмы разной степени тяжести.

В Саратовской области задержана подозреваемая по делу о взрыве в кафе в посёлке Лысые горы. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

— В настоящее время в порядке ст. 91 УПК РФ задержана женщина 1972 года рождения, арендующая помещение кафе без соответствующих документов, — говорится в сообщении ведомства.

Решается вопрос об аресте женщины. Пока проводятся пожарно-техническая и судебно-медицинская экспертизы на месте ЧП.

Напомним, 26 января в кафе в посёлке Лысые Горы прогремел взрыв. В это время там проходило празднование юбилея. Причиной взрыва стал газовый баллон в подсобном помещении. 60-летний мужчина скончался, 22 человека пострадали.