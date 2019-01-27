Между Москвой и Крымом будет курсировать двухэтажный поезд

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Между Москвой и Крымом будет курсировать двухэтажный поезд

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Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Сейчас идёт строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему.

Из Москвы в Крым планируют запустить двухэтажный поезд, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ФГУП "Крымская железная дорога".

— Планируется курсирование двухэтажного пассажирского поезда сообщением Москва — Симферополь, — сообщили в пресс-службе ФГУП "КЖД".

В настоящее время ведётся строительство железнодорожной части Крымского моста и подходов к нему.

Как отмечается, в составе из 14 двухэтажных купейных вагонов возможно размещение до 882 пассажиров. В вагоне 64 места, в спальном двухэтажном вагоне — 30 мест и 50 мест в штабном вагоне.

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