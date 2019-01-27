Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

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Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

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Владимир Черников. Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Причиной смерти чиновника могла стать острая сердечно-сосудистая недостаточность.

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников умер на 55-м году жизни. О его кончине сообщили в городской мэрии.

— Острая сердечно-сосудистая недостаточность как предварительная причина смерти, — цитирует ТАСС представителя столичного правительства.

Владимиру Черникову 8 сентября исполнилось 54 года. Чиновник возглавлял столичный департамент с октября 2016 года. До этого он был руководителем Департамента нацполитики, СМИ и рекламы Москвы, работал в аппарате Госдумы, Счётной палате, а также вёл собственную телепрограмму "На дорогах России" на канале ВГТРК.

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