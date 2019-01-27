Умер глава департамента региональной безопасности Москвы Владимир Черников

Руководитель Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников умер на 55-м году жизни. О его кончине сообщили в городской мэрии.
— Острая сердечно-сосудистая недостаточность как предварительная причина смерти, — цитирует ТАСС представителя столичного правительства.
Владимиру Черникову 8 сентября исполнилось 54 года. Чиновник возглавлял столичный департамент с октября 2016 года. До этого он был руководителем Департамента нацполитики, СМИ и рекламы Москвы, работал в аппарате Госдумы, Счётной палате, а также вёл собственную телепрограмму "На дорогах России" на канале ВГТРК.
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