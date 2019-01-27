"Молится себе". Экс-соратник рассказал об иконе Порошенко с собственным ликом

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"Молится себе". Экс-соратник рассказал об иконе Порошенко с собственным ликом

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Фото: © Пресс-служба президента Украины

Бежавший с Украины бывший депутат Верховной рады, бизнесмен Александр Онищенко рассказал о молитвах президента Петра Порошенко у иконы с собственным ликом.

— Я был у него дома — у него там собственная церковь, в этой церкви икона, где он изображён в роли святого. Заходит и молится сам себе, — отметил бывший соратник Порошенко в эфире НТВ.

Беглый нардеп также заявил, что в преддверии президентских выборов действующий лидер Незалежной будет заниматься "подкупом избирателей" ради того, чтобы остаться на своём посту.

Выборы президента на Украине запланированы на 31 марта. ЦИК страны зарегистрировал 20 кандидатов, среди которых комик Владимир Зеленский, лидер партии "Батьковщина" Юлия Тимошенко, глава Радикальной партии Олег Ляшко. Согласно последним опросам, в рейтинге лидирует Тимошенко.

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