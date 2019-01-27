Снежный рекорд. В Москве сугробы стали самыми высокими за всю зиму

Количество осадков больше чем на треть превышает климатическую норму для последних дней января.

В Москве зафиксирован новый максимум осадков. Как сообщили в центре погоды "Фобос", по данным на 09:00 на метеостанции ВДНХ высота снежного покрова достигла 44 сантиметров — рекорд нынешней зимы. Кроме того, на метеостанциях Тушино и Балчуг высота снежного покрова достигла 49 сантиметров.

— Это больше чем на треть превышает климатическую норму для последних дней января, — говорится в сообщении.

По словам синоптиков, в прошлый раз такое количество снега в Москве в январе было в 2002 году.

В Подмосковье показатели ещё выше: в Павловском посаде — рекордные 56 сантиметров.