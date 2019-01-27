ЮФУ снова попросит Google убрать Чикатило из поиска по выдающимся выпускникам

Ранее стало известно, что IT-компания проигнорировала просьбу представителей вуза исключить имя маньяка из результатов запроса.

Администрация Южного федерального университета планирует снова обратиться к компании Google с просьбой убрать имя серийного убийцы Андрея Чикатило из результатов поиска по запросу о выдающихся выпускниках вуза. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя университета.

— На сегодняшний день ответа на письма так и не поступило. В ближайшее время планируем обратиться к ним ещё раз, — сказал собеседник агентства.

Как ранее писал Лайф, Google проигнорировал просьбу ЮФУ убрать Чикатило из списка выдающихся выпускников.