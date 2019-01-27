Самолёт "ЮТэйр" совершил аварийную посадку в Москве после отказа электросистемы

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Самолёт "ЮТэйр" совершил аварийную посадку в Москве после отказа электросистемы

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Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

В результате происшествия никто не пострадал. Пассажиры вылетели в Грозный резервным бортом.

Пассажирский самолёт авиакомпании "ЮТэйр", следовавший из Москвы в Грозный, совершил экстренную посадку во Внуково вскоре после вылета. По информации Пятого канала, на борту Boeing-737 произошёл отказ электросистемы и левого авиагоризонта.

В связи с этим командир лайнера решил вернуться в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна прошла благополучно в 03:11 мск после выработки топлива. В результате происшествия никто не пострадал.

Пассажиры вылетели в Грозный резервным бортом в 05:48 мск.

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