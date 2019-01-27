"Открытка памяти". ОНФ проводит акцию в честь 75-летия освобождения Ленинграда

Молодёжная команда Общероссийского народного фронта "Молодёжка ОНФ" сегодня проводит акцию "Открытка памяти". Она посвящена 75-летию снятия блокады Ленинграда. Прохожим вручают снимки города, а также угощают хлебом, приготовленным по рецепту того времени.

Во всех регионах страны активисты "Молодёжки ОНФ" обустраивают информационные точки о блокаде Ленинграда. Там рассказывают гражданам о тяготах, которые пришлось пережить ленинградцам.

— "Открытка памяти" — не просто акция. Это возможность отдать дань уважения людям, которые прошли через тяжелейшее испытание, но выстояли, напомнить каждому о том, как важно быть сильным, ценить нашу историю, жизнь, своих близких, — приводит пресс-служба ОНФ слова члена Центрального штаба, руководителя Департамента молодёжных проектов ОНФ Игоря Кастюкевича.

Напомним, сегодня в честь юбилея снятия блокады Ленинграда в Санкт-Петербурге состоялся военный исторический парад.