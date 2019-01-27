Т-34 и "Стрижи". Фото парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

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Т-34 и "Стрижи". Фото парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

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Фото: © Life/Андрей Тишин 

Легендарный танк Т-34, бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня "Торнадо", ЗРК С-400 "Триумф", ракетные комплексы "Искандер-М" и тысячи солдат — всего лишь часть из того, что сегодня можно было увидеть на параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Лайф публикует фото с торжественного марша.

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

Всего в памятном мероприятии приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих, некоторые из которых прошли строем в форме красноармейцев времён Великой Отечественной войны. На параде было представлено 80 образцов военной техники.

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

Под конец парада "Стрижи" устроили шоу для собравшихся на Дворцовой площади. Над центром Северной столицы пролетели шесть истребителей МиГ-29.

<p>Фото: © Instagram/<a href="https://www.instagram.com/aapsky/" target="_blank">aapsky</a></p>

<p>Фото: © Life / Андрей Тишин</p>

Напомним, что блокада Ленинграда была прорвана ещё 18 января 1943 года, однако полностью её разрушить удалось только 27 января 1944 года. Данные о погибших в городе за это время разнятся. Называются цифры от 400 тысяч до полутора миллиона человек.

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