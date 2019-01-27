Т-34 и "Стрижи". Фото парада в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда

Легендарный танк Т-34, бронетранспортёры, реактивные системы залпового огня "Торнадо", ЗРК С-400 "Триумф", ракетные комплексы "Искандер-М" и тысячи солдат — всего лишь часть из того, что сегодня можно было увидеть на параде в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда. Лайф публикует фото с торжественного марша.
Всего в памятном мероприятии приняли участие 2,5 тысячи военнослужащих, некоторые из которых прошли строем в форме красноармейцев времён Великой Отечественной войны. На параде было представлено 80 образцов военной техники.
Под конец парада "Стрижи" устроили шоу для собравшихся на Дворцовой площади. Над центром Северной столицы пролетели шесть истребителей МиГ-29.
Напомним, что блокада Ленинграда была прорвана ещё 18 января 1943 года, однако полностью её разрушить удалось только 27 января 1944 года. Данные о погибших в городе за это время разнятся. Называются цифры от 400 тысяч до полутора миллиона человек.
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