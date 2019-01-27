Путин выразил соболезнования Бразилии в связи с гибелью людей при прорыве дамбы

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Путин выразил соболезнования Бразилии в связи с гибелью людей при прорыве дамбы

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Владимир Путин. Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Российский лидер передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему бразильскому коллеге Жаиру Мессиасу Болсонару в связи с прорывом дамбы, в результате чего погибли люди. По данным местных СМИ, жертвами происшествия стало по меньшей мере 50 человек, 250 пропало без вести.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями катастрофы в штате Минас-Жерайс, — говорится в опубликованной на сайте Кремля телеграмме.

Путин передал слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее писал Лайф, сам инцидент произошёл утром 25 января в районе муниципалитета Брумадинью, в результате чего потоки грязи хлынули в административные здания компании Vale, а также дома людей. При этом системы аварийного предупреждения не сработали.

Всего на месте происшествия спасли 360 человек, из них 23 жителя находятся в больницах.

Как ранее писал Лайф, в момент прорыва на дамбе работало 300 человек. Компания Vale, на чьей плотине произошло ЧП, уже оштрафована на 250 миллионов реалов (66 миллионов долларов) за ущерб, причинённый природе.

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