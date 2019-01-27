Погиб на своём юбилее. Стала известна личность жертвы взрыва под Саратовом

После инцидента с ожогами и в состоянии разной степени тяжести были госпитализированы 22 человека.

Погибший при взрыве в кафе "Рандеву" в Саратовской области Сергей Тихонов отмечал своё 60-летие. Об этом сообщает телеграм-канал Life Shot.

Как рассказал один из родственников погибшего, хлопок произошёл в самый разгар веселья. Юбиляр вместе с несколькими гостями пошли посмотреть, что случилось, и в этот момент произошёл взрыв.

Сообщается, что четыре человека с сильными ожогами до сих пор находятся в тяжёлом состоянии.

Напомним, взрыв прогремел 26 января в кафе в посёлке Лысые Горы, когда там проходило празднование юбилея. Причиной взрыва стал газовый баллон в подсобном помещении. По последним данным, пострадало 22 человека.