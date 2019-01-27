Захарова напомнила властям ФРГ о компенсациях блокадникам Ленинграда

По словам дипломата, Берлин пока исполнил только одно соглашение в рамках данного вопроса — выплатил по €2,5 тысячи пострадавшим евреям.

Решение Германии выделить €12 миллионов на проекты в Петербурге в качестве добровольного жеста и признания своей ответственности за блокаду Ленинграда не отменяет необходимость индивидуальных выплат всем блокадникам "вне зависимости от их национальности". Об этом напомнила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Запуск этой гуманитарной инициативы не означает закрытия вопроса о предоставлении Правительством ФРГ индивидуальных выплат всем ныне здравствующим блокадникам вне зависимости от их национальности, — подчеркнула дипломат.

Захарова напомнила, что на сегодняшний день Германия исполнила только соглашение с Международной еврейской конференцией, по которому выплатила по €2,5 тысячи компенсации блокадникам-евреям в качестве признания за собой ответственности за холокост.

Ранее сообщалось о выделении немецкими властями €12 миллионов на ремонт госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского общественного центра в Петербурге.