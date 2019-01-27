На Курилах в этом году откроют два завода общей стоимостью 4,62 млрд рублей

Всего на архипелаге сейчас реализуются восемь крупных проектов на сумму 18 млрд рублей.

В рамках программы развития Курильских островов в 2019 году будут открыты два завода общей стоимостью в 4,62 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Правительства Сахалинской области.

— Оба завода на Курилах планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. В завод в Южно-Курильске инвестировано 1,8 млрд рублей, в Крабозаводском — 2,82 млрд рублей, — сказал собеседник агентства.

Как отмечается, введены в эксплуатацию рыбообрабатывающее производство в селе Крабозаводском на острове Шикотан, а также завод по производству рыбной муки и жира в Южно-Курильске на острове Кунашир. Всего на архипелаге на данный момент реализуются восемь крупных проектов на общую сумму 18 млрд рублей.

Ранее президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ дали указания наладить совместную хозяйственную деятельность на Курильских островах.