Заменить на плошки с водой и биде. В ФРГ призвали отказаться от туалетной бумаги

По мнению журналистки Лары Тиде, траты на закупку древесины, её поставки, переработку и смыв можно было бы ограничить лишь использованием воды.

Немецкая журналистка Лара Тиде, обеспокоенная вопросами экологии, призвала отказаться от туалетной бумаги в пользу альтернативных способов гигиены. В её статье, опубликованной в Süddeutsche Zeitung, отмечается, что ежегодно люди смывают в унитаз тонны туалетной бумаги в ущерб планете.

Тиде выяснила, что лишь в Германии каждая семья за год использует в среднем 93 рулона туалетной бумаги. В то же время производители этого средства гигиены всё время закупают свежую древесину, отказываясь использовать старую бумагу. Автор материала уверена, что такое расточительство ведёт к экологическим проблемам, и рассказала об альтернативах.

— Во многих бедных странах люди пользуются для этих целей плошками с водой, которые стоят рядом с туалетом, — написала Тиде, добавив, что "избалованные" европейцы могли бы для этих целей использовать биде.

По словам журналистки, это по итогу выйдет даже дешевле: вместо трат на закупку древесины (преимущественно в Латинской Америке), её поставки, переработку и смыв можно было бы ограничиться лишь использованием воды.