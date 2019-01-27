Пьяный водитель квадроцикла насмерть сбил ребёнка в Подмосковье

Ученик седьмого класса погиб под колёсами квадроцикла вечером 26 января в Московской области. По данным местного портала vdomodedovo.info, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.
Трагедия произошла напротив дома 13 по улице Южной в Домодедово. Квадроцикл столкнулся с проходившим мимо учеником Гальчинской школы и вылетел в кювет. Мальчик скончался на месте.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства ДТП выясняются.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени