Пьяный водитель квадроцикла насмерть сбил ребёнка в Подмосковье

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Пьяный водитель квадроцикла насмерть сбил ребёнка в Подмосковье

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Фото: © vdomodedovo.info

Ученик седьмого класса погиб под колёсами квадроцикла вечером 26 января в Московской области. По данным местного портала vdomodedovo.info, водитель транспортного средства находился в состоянии алкогольного опьянения.

Трагедия произошла напротив дома 13 по улице Южной в Домодедово. Квадроцикл столкнулся с проходившим мимо учеником Гальчинской школы и вылетел в кювет. Мальчик скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, обстоятельства ДТП выясняются.

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