В России создана компьютерная программа, распознающая рак за 20 секунд

Заключение выдаётся пациенту в считаные секунды в виде наглядно выделенной патологии.

Российские исследователи смогли создать программу, распознающую рак за 20 секунд. Об этом сообщает пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета.

Систему под названием Doctor AIzimov разработали специалисты университета совместно с медиками из онкоцентра в Песочном. Распознать заболевание удаётся при помощи быстрого анализа компьютерной томографии лёгких. Заключение выдаётся пациенту через несколько секунд в виде наглядно выделенной патологии.

— Изначально мы настраивали алгоритм на поиск очагов от шести миллиметров, так как этой тактики придерживаются и сами врачи. Но система настолько обучена, что сама находит новообразования ещё меньшего размера, — рассказал заведующий Научно-исследовательской лабораторией нейросетевых технологий и искусственного интеллекта, руководитель проекта Лев Уткин.

Программу испытали в конце 2018 года. Она успешно провела анализ снимков компьютерной томографии 60 новых пациентов онкоцентра. В лёгких были обнаружены также крошечные очаговые образования размером в два миллиметра.