Путин возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке

Президент РФ Владимир Путин сегодня принял участие в мероприятиях, приуроченных к 75-летию полного снятия блокады Ленинграда. Так, в городе Кировск Ленинградской области глава государства возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

Сопровождали Владимира Путина полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и глава Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что в 1941 году на Невском пятачке воевал и отец президента — Владимир Спиридонович Путин. Он был тяжело ранен.

Сегодня отмечается 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Она длилась почти 900 дней. За это время в городе погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.