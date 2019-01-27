Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" в Петербурге — трансляция

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Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" в Петербурге — трансляция

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Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к монументу "Мать-Родина" в Санкт-Петербурге. Глава государства посетил Северную столицу для участия в мероприятиях, посвящённых 75-летию снятия блокады Ленинграда.

Владимир Путин сегодня также возложил цветы к монументу "Рубежный камень" на Невском пятачке.

Сегодня отмечается 75 лет со дня полного снятия блокады Ленинграда. Она длилась почти 900 дней. За это время в городе погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

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