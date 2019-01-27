Работал в соседнем городе. В Кузбассе спустя 20 лет поймали беглого преступника

Оказалось, что все эти годы разыскиваемый жил в разных регионах РФ, где брался за любую чёрную работу.

В Кемеровской области поймали 39-летнего мужчину, которого разыскивали по обвинению в преступлении более чем 20-летней давности. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

— В 1998 году в посёлке Инской правоохранители задержали пятерых молодых людей, подозреваемых в нанесении тяжких телесных повреждений мужчине, от которых он скончался, — рассказала она.

После возбуждения уголовного дела пятеро обвиняемых были арестованы, но позже одного освободили под залог. Молодой человек этим воспользовался и скрылся. На судебное заседание он не явился, после чего был объявлен в федеральный розыск.

Поймали злоумышленника, когда тот приехал на работу в городской округ Полысаево, который находится рядом с его родным селом. Оказалось, что все эти годы он побывал в разных регионах РФ, где брался за любую чёрную работу. Мужчина сейчас находится в СИЗО.