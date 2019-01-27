Около 49 тысяч участков уже вручены заявителям, ещё по 5,7 тысячи заявлений направлены положительные ответы.

Участниками программы "Дальневосточный гектар" стали 73 тысячи россиян, сообщает пресс-служба Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока.

— В одиночку можно оформить участок площадью до одного гектара, но в составе группы можно получить надел до 10 гектаров. Эта возможность привлекает людей — около 13% заявлений на "дальневосточный гектар" поданы в коллективной форме, — рассказал генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке Сергей Ховрат.

По его словам, "коллективные гектары" оформляют для сельскохозяйственной и туристической деятельности и для занятия другими видами предпринимательства.

Как отмечается, наибольшим спросом у россиян пользуется земля в Приморье — здесь граждане получили 16 тысяч участков. В Хабаровском крае и Республике Саха одобрили по 9,4 и 9,3 тысячи заявок. В Сахалинской области участки получили 8,3 тысячи участников. Заявления на "дальневосточный гектар" оформляют в основном жители Дальнего Востока.

Закон о выдаче соотечественникам "дальневосточного гектара" президент России Владимир Путин подписал в конце декабря.