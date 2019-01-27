Путин осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде Ленинграда.
Среди экспонатов этой выставки более 100 единиц исторической техники, десятки боевых знамён.
"Ленрезерв" — общественная некоммерческая организация. Её участники собирают коллекцию , посвящённую наследию времён Второй мировой войны.
В дни памятных дат Великой Отечественной войны экспозиция открыта для свободного посещения.
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