Путин осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде

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Путин осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде

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Фото: ©L!FE

Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде Ленинграда.

<p>Фото: ©L!FE</p>

Среди экспонатов этой выставки более 100 единиц исторической техники, десятки боевых знамён.

<p>Фото: ©L!FE</p>

"Ленрезерв" — общественная некоммерческая организация. Её участники собирают коллекцию , посвящённую наследию времён Второй мировой войны.

<p>Фото: ©L!FE</p>

В дни памятных дат Великой Отечественной войны экспозиция открыта для свободного посещения.

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