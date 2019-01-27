Ветеран ВОВ отметила столетие в день 75-й годовщины освобождения Ленинграда

Александр Беглов передал Елене Фёдоровне подарок от президента РФ Владимира Путина.

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов навестил ветерана Великой Отечественной войны Елену Галиндо и поздравил её со 100-летним юбилеем, который она отмечает в день освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщается на сайте Смольного.

— Глава города передал Елене Фёдоровне поздравления, цветы и подарок от президента России Владимира Путина, — рассказали в городской администрации.

Беглов также пожелал ветерану крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Елена Фёдоровна вступила в ряды Красной армии с первых дней войны и в составе Сортировочного эвакогоспиталя № 1439 дошла до Австрии. За время службы она получила множество наград, включая орден Отечественной войны II степени, медали "За боевые заслуги" и "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг".