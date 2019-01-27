Путин выразил соболезнования президенту Филиппин в связи с терактом в церкви

Президент России Владимир Путин направил телеграмму своему филиппинскому коллеге Родриго Дутерте, выразив соболезнования в связи с терактом в этой стране, унёсшим жизни людей.
— Преступление, совершённое против мирных граждан, собравшихся на церковную службу, потрясает своим цинизмом и жестокостью, — говорится в опубликованном на сайте Кремля послании. — Рассчитываю, что его исполнители и заказчики понесут заслуженное наказание.
Напомним, сегодня в 08:00 по местному времени (03:00 мск) у кафедрального собора города Холо произошло два взрыва. Как писал Лайф, одно СВУ привели в действие сразу по завершении мессы, а второе — после приезда солдат к месту ЧП. В результате происшествия погибли по меньшей мере 27 человек, семеро из которых стражи порядка. Ещё 77 человек пострадали.
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