Патриарх Кирилл заявил, что потеря Ленинграда привела бы к потере всей страны

По мнению епископа РПЦ, жители окружённого фашистами города сделали невозможное, выжив.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил Божественную литургию в храме Христа Спасителя в день 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда и напомнил о важности для всей страны подвига, совершённого Красной армией.

— Сегодня мы празднуем событие, которое сложно описать в рациональных человеческих категориях... Есть только одно объяснение: была воля Божия, чтобы город не пал, потому что его падение повлекло бы за собой падение всей Руси, — сказал епископ.

Патриарх Кирилл заявил, что нельзя рационально объяснить спасение стольких жизней, в числе которых жизнь его матери и старшего брата, который тогда был младенцем. По словам главы РПЦ, жители "намертво схваченного блокадой" города сделали невозможное, выжив на 125 граммах хлеба.

Сегодня отмечается 75 лет со дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Она длилась почти 900 дней, за которые погибло, по разным данным, от 400 тысяч до полутора миллионов человек.

Президент РФ Владимир Путин сегодня посетил Северную столицу, возложил цветы к монументу "Мать-Родина".