В многоквартирном доме в Перми рухнули перекрытия между этажами

В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей дома.

В Перми в кирпичной одноподъездной 14-этажке рухнули перекрытия между этажами. Как сообщается на сайте регионального Главка МЧС России, в результате происшествия квартиры повреждены не были, пострадавших нет.

— Ведётся эвакуация жителей дома. Причина устанавливается, никто не пострадал. Вопрос с временным размещением жильцов на месте решают представители администрации района, — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идёт об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом. На месте работают правоохранители, туда же были направлены бригады скорой помощи, службы спасения, электрических сетей.