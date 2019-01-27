В многоквартирном доме в Перми рухнули перекрытия между этажами

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В многоквартирном доме в Перми рухнули перекрытия между этажами

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В результате происшествия никто не пострадал. В настоящее время осуществляется эвакуация жителей дома.

В Перми в кирпичной одноподъездной 14-этажке рухнули перекрытия между этажами. Как сообщается на сайте регионального Главка МЧС России, в результате происшествия квартиры повреждены не были, пострадавших нет.

— Ведётся эвакуация жителей дома. Причина устанавливается, никто не пострадал. Вопрос с временным размещением жильцов на месте решают представители администрации района, — говорится в сообщении.

<p>Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю</p>

Отмечается, что речь идёт об обрушении перекрытия между крышей и техническим этажом. На месте работают правоохранители, туда же были направлены бригады скорой помощи, службы спасения, электрических сетей.

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