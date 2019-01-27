Зарплата учёных в рамках майского указа выросла в два раза за 2018 год

Самым высоким доходом отметились сотрудники организаций сферы образования, ставшие получать 110,2 тысячи рублей.

Среднемесячная заработная плата учёных в рамках майского указа выросла в два раза за девять месяцев 2018 года. Об этом сообщила пресс-служба Института статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ.

— За январь-сентябрь 2018 года среднемесячная номинальная начисленная заработная плата научных сотрудников (...) составила 93,7 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным периодом предыдущего года её размер увеличился в 1,9 раза, — говорится в сообщении.

Работники организаций сферы образования стали зарабатывать больше всех — их зарплаты составили 110,2 тысячи рублей. Работники научных организаций и сферы здравоохранения стали получать 90,7 тысячи рублей. В целом в сферах образования и здравоохранения зарплаты увеличились в 1,6 и 1,7 раза соответственно.

Что касается регионов, наибольший рост заработной платы в среднем за месяц у научных сотрудников в январе-сентября 2018 года произошёл в Пензенской (в 2,6 раза), Орловской (в 2,5 раза), Псковской и Ленинградской областях (в 2,4 раза).

Наименьший прирост средней зарплаты по регионам произошёл в Пермском крае (на 9,8%), Мордовии (на 25,9%) и Алтайском крае (на 26,9%).

По данным ВШЭ, в большинстве регионов за прошлый год научных сотрудников сократилось на 10,3% в целом. Наибольшее сокращение произошло в Камчатском крае (на 64%), Республике Алтай (на 46,1%) и Пензенской области (на 43,3%).

Как ранее писал Лайф, в Росстате отметили рост реальных зарплат в 2018 году среди россиян.