Емельяненко наложили девять швов после поражения в финале Гран-при Bellator

На 35-й секунде боя россиянин пропустил прямой удар в голову и получил рассечение.

42-летнему бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко потребовалась незначительная медицинская помощь после нокаута от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator. Об этом рассказал тренер россиянина Питер Тайссе.

— Всё хорошо. Единственное — есть рассечение. Ему наложили девять швов, — сказал он в интервью газете "Спорт-Экспресс".

Напомним, на 35-й секунде боя с Райаном Бейдером в Лос-Анджелесе Емельяненко пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга. После этого рефери остановил поединок, американцу присудили победу нокаутом. Россиянин получил рассечение над левым глазом. Позже в команде Емельяненко рассказали о его состоянии.