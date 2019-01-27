Емельяненко наложили девять швов после поражения в финале Гран-при Bellator

42-летнему бойцу смешанного стиля Фёдору Емельяненко потребовалась незначительная медицинская помощь после нокаута от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator. Об этом рассказал тренер россиянина Питер Тайссе.
— Всё хорошо. Единственное — есть рассечение. Ему наложили девять швов, — сказал он в интервью газете "Спорт-Экспресс".
JUST LIKE THAT!!!! @RyanBader with the HUGE KO against Fedor Emelianenko!#Bellator214 pic.twitter.com/7fm2XFY1zh— Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 января 2019 г.
Напомним, на 35-й секунде боя с Райаном Бейдером в Лос-Анджелесе Емельяненко пропустил прямой удар в голову и упал на настил ринга. После этого рефери остановил поединок, американцу присудили победу нокаутом. Россиянин получил рассечение над левым глазом. Позже в команде Емельяненко рассказали о его состоянии.
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