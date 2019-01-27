Путин посещает концерт в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда — трансляция

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Путин посещает концерт в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда — трансляция

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Президент РФ Владимир Путин в Санкт-Петербурге посещает концерт в честь 75-летия снятия блокады Ленинграда.

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