Путин: Нет и не будет прощения нацистам

Глава государства добавил, что в планы врага входило стереть Ленинград с лица земли, "но им не дано было понять, что ленинградцев не сломить".

Президент России Владимир Путин, открывая праздничный концерт, посвящённый 75-летию окончания блокады Ленинграда, подчеркнул, что нацистам нет и не будет прощения. Глава государства отметил, что в памяти народа навсегда останутся 872 дня страшных нечеловеческих испытаний, через которые прошли жители этого города.

— Их страдания, жертвы ничем не измерить, — добавил президент. — Да, конечно, жить нужно сегодняшним днём, будущим, но и забыть нельзя. Нет и не будет прощения нацистам, целенаправленным осознанным истреблениям мирных граждан. Это и называется преступлением против человечества.

Путин добавил, что в планы врага входило стереть Ленинград с лица земли, "но им не дано было понять, что ленинградцев не сломить".

— Наш долг передать дальше — правнукам победителей — всю героическую правду о блокадном Ленинграде, — сказал президент. — Мы, как и наши потомки, должны сделать всё возможное, чтобы такие трагедии не повторялись.

Как ранее писал Лайф, ранее президент осмотрел экспозицию "Ленрезерва", посвящённую блокаде.