Российского туриста арестовали в Израиле за запуск дрона у аэропорта

Российский турист был арестован за запуск беспилотника в районе международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона в Тель-Авиве. О причинах задержания гражданина РФ рассказал официальный представитель полиции Израиля Михаэль Зингерман.
— За запуск дрона в районе аэропорта Бен-Гурион арестован 46-летний турист из России. Арест ему продлён на сутки, — цитирует ТАСС правоохранителя.
По словам Зингермана, нарушителя "задержала охрана аэропорта в конце недели". Представитель полиции уточнил, что ничего серьёзного 46-летнему россиянину не грозит — 28 января его могут отправить на родину.
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