Греф допустил, что ипотечные ставки могут снизиться во второй половине 2019 года

По мнению главы Сбербанка, у такого развития событий более 50% шансов на осуществление.

Глава Сбербанка Герман Греф допустил, что к концу 2019 года ипотечные ставки понизятся. Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 1", отметив, что это возможно при условиях, что ЦБ увидит некоторые новые тенденции и будет стабилизирована ситуация с ликвидностью.

— Для банков это всегда начало конкуренции и снижения ставок, — пояснил Греф, отвечая на вопрос, какими будут ипотечные ставки к концу текущего года. — Я бы сказал, что есть более 50% шансов того, что во втором полугодии мы увидим снижение ставок.

Как писал Лайф, ранее Греф допустил ещё одно повышение ключевой ставки в 2019 году.