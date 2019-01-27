Песков рассказал, что "очень сильно мешает" подписанию мирного договора с Токио

Представитель Кремля также озвучил основную цель российско-японских переговоров.

Поддержка антироссийских санкций со стороны Японии является одним из препятствий для заключения мирного договора между Москвой и Токио. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 1".

— Они поддерживают санкционный режим, и это один из вопросов и одна из ситуаций, которые мешают, очень сильно мешают подписанию мирного договора, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля пояснил, что сейчас основной задачей Москвы и Токио является "не что-то отдать или получить". По его словам, главная цель российско-японских переговоров — "подписание мирного договора с очень важным партнёром на Дальнем Востоке, завершение Второй мировой войны". Также пресс-секретарь президента отметил "очень мощный рывок в развитии" отношений со Страной восходящего солнца.