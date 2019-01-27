При взрыве в квартире на востоке Москвы пострадал один человек

По предварительным данным, причиной ЧП стали аэрозольные баллончики, которых было много в этом жилище.

В Москве один человек пострадал сегодня в доме на улице Хабаровской, где произошёл взрыв. Как сообщили в столичном управлении МЧС, оттуда "был спасён один человек и передан для осмотра наряду скорой помощи". Десять человек были временно эвакуированы.

Сообщение о взрыве поступило в 14:13. Уже в 14:34 возгорание было ликвидировано. В МЧС рассказали, что "во время пожара в квартире были слышны хлопки аэрозольных баллончиков".

Как сообщает Mash, в квартире был найден "настоящий склад всякого хлама: баллончиков с газом, зажигалок и дезодорантов. Из-за одного из них, как отмечается, и могло произойти ЧП.