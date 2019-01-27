"У страха глаза велики". Песков опроверг данные о российских охранниках Мадуро

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг информацию западных СМИ об отправке российских бойцов в Венесуэлу для охраны лидера боливарианской страны Николаса Мадуро.

— Да нет, конечно... У страха глаза велики, — с улыбкой ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос: "Так наши 400 бойцов охраняют Мадуро или нет?" — в эфире телеканала "Россия 1".

Напомним, 23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности главы государства. Его поддержали США, Канада, Бразилия и ряд стран Латинской Америки. 26 января Испания, Франция, Британия и ФРГ заявили, что признают Гуайдо временным президентом, если Мадуро не объявит о проведении повторных выборов в течение восьми дней. Россия и Китай призвали не вмешиваться в дела Каракаса.