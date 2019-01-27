В Ленобласти масштабно реконструировали прорыв блокады

В воссозданных "боях" участвовало около 400 представителей из различных исторических клубов.

В Ленинградской области возле деревни Порожки военно-исторический клуб "Красная звезда" реконструировал сражение, после которого в январе 1944 года была прорвана блокада Ленинграда. Об этом сообщается на странице клуба в соцсети "ВКонтакте."

Участники воссоздали один из боёв, который прошёл в ходе операции советских войск "Январский гром". Она проводилась против 18-й немецкой армии, осаждавшей город.

Несмотря на 10-градусный мороз и снегопад, на реконструкцию пришли посмотреть примерно 16 тысяч человек. Для них расчистили большую площадку и организовали питание из полевых кухонь.

В воссозданных "боях" принимали участие около 400 представителей из различных исторических клубов.

Как пишет издание "Российская газета", организаторы рассказали, что не были разочарованными и получили массу впечатлений от увиденного.