"Морозный" субботник. Учителей в Саратове заставили в -20 собирать снег в мешки

Саратовских учителей заставили в 20-градусный мороз расчищать улицы от снега. Педагогам для этого вручили лопаты и мешки для сбора листвы. Фотография "морозного" субботника опубликована в соцсетях.

Учителя тем временем на субботнике, и за что им это, в 21 веке, в 20-и градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? pic.twitter.com/Jr9XgLI5jB — Папа дирекшионера (@vsedostalo20raz) 26 января 2019 г.

— И за что им это, в 21 веке в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? — возмущается автор снимка.

Комментаторы написали, что здание, на фоне которого трудятся женщины, — это саратовская школа № 95. Другие пользователи язвительно заметили, что героини снимка могут даже сэкономить на воде, если им разрешат бесплатно забрать мешки со снегом домой. Однако большинство пожалели педагогов.