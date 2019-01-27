"Морозный" субботник. Учителей в Саратове заставили в -20 собирать снег в мешки

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"Морозный" субботник. Учителей в Саратове заставили в -20 собирать снег в мешки

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Саратовских учителей заставили в 20-градусный мороз расчищать улицы от снега. Педагогам для этого вручили лопаты и мешки для сбора листвы. Фотография "морозного" субботника опубликована в соцсетях.

— И за что им это, в 21 веке в 20-градусный мороз мешками и лопатами снег убирать? — возмущается автор снимка.

Комментаторы написали, что здание, на фоне которого трудятся женщины, — это саратовская школа № 95. Другие пользователи язвительно заметили, что героини снимка могут даже сэкономить на воде, если им разрешат бесплатно забрать мешки со снегом домой. Однако большинство пожалели педагогов.

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