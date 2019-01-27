Собянин соболезнует в связи со смертью главы департамента безопасности

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Собянин соболезнует в связи со смертью главы департамента безопасности

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Владимир Черников. Фото: ©РИА Новости/Сергей Калачев

Градоначальник отметил, что Владимир Черников был кристально честным человеком и настоящим профессионалом.

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким Владимира Черникова — главы Департамента безопасности и противодействия коррупции столицы. Собянин отметил, что это огромная потеря для города.

— Кристально честный, настоящий профессионал, за годы работы в Правительстве Москвы он сумел сделать удивительно много для обеспечения безопасности москвичей и благоустройства города, — приводятся слова Собянина на портале мэра Москвы.

Напомним, о смерти Черникова стало известно сегодня. Он скончался в возрасте 54 лет. По предварительным данным, причиной этого стала сердечно-сосудистая недостаточность.

Владимир Черников руководил Департаментом региональной безопасности и противодействия коррупции с 2016 года. Прежде он был главой Департамента средств массовой информации и рекламы, а перед этим —Департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма.

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