В Берлине неизвестные ночью ворвались в посольство Камеруна

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В Берлине неизвестные ночью ворвались в посольство Камеруна

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Фото: © Flickr/Andreas Levers

В правоохранительных органах рассказали, что обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В Берлине неизвестные ночью ворвались в Посольство Камеруна, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает таблоид Bild.

— Около десяти человек ворвались в здание (посольства. — ред.) и выдвинули политические требования, — заявил представитель местной полиции.

По словам источника, обстоятельства инцидента пока неизвестны. Сотрудники полиции вывели людей из здания посольства рано утром.

Как сообщал Лайф, в Посольство Сербии в Афинах ворвался мужчина с ножом.

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