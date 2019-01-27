В правоохранительных органах рассказали, что обстоятельства происшествия пока неизвестны.

В Берлине неизвестные ночью ворвались в Посольство Камеруна, в результате инцидента никто не пострадал. Об этом сообщает таблоид Bild.

— Около десяти человек ворвались в здание (посольства. — ред.) и выдвинули политические требования, — заявил представитель местной полиции.

По словам источника, обстоятельства инцидента пока неизвестны. Сотрудники полиции вывели людей из здания посольства рано утром.

Как сообщал Лайф, в Посольство Сербии в Афинах ворвался мужчина с ножом.