Также депутаты рассказали, при каких условиях Киев сможет быстрее урегулировать конфликт в Донбассе.

В палате общин Великобритании признали неспособность Украины вернуть под свой контроль Крым. Об этом говорится в докладе специалистов библиотеки английского парламента.

— По мнению многих комментаторов, Украина едва ли когда-нибудь вернёт себе контроль над Крымом, — приводит цитату из документа RT.

В палате общин также высказали мнение, что от результатов предстоящих выборов президента Незалежной зависит урегулирование ситуации в Донбассе. Парламентарии считают, что, в случае прихода к власти "более дружественно настроенного к России президента", с конфликтом будет покончено быстрее.

Согласно содержащемуся в докладе прогнозу, переговоры между разрозненными частями страны будут затягиваться, если только новый украинский президент не откажется от прозападного курса и не начнёт урегулирование спора.