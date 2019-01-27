Начали с авиаудара. Подробности операции США по освобождению главарей ИГИЛ

Американские войска захватили тюрьму боевиков в Афганистане и помогли сбежать им оттуда.

Раскрыты детали операции армии США по освобождению главарей террористической группировки ИГИЛ*. Об этом сообщает иранское агентство Tashnim News Agency.

По данным агентства, американские войска захватили тюрьму движения "Талибан"* в Афганистане и помогли сбежать боевикам оттуда. Операция прошла в провинции Бадгис 13 января. 40 главарей группировки были освобождены.

Сообщается, что атаке помог гражданин Узбекистана по имени Аминулла, он возглавлял ячейку ИГИЛ в северных районах Афганистана и смог сбежать из тюрьмы "Талибана". Он с первых дней плотно контактировал с армией США и был американским информатором.

Как только Аминулле удалось сбежать из тюрьмы, он вышел на связь с американскими военными и выдал им местоположение места содержания боевиков. Военные совершили авиаудар, после чего атаковали тюрьму, убили всех охранников и увезли главарей ИГИЛ.

Как ранее писал Лайф, политолог объяснил связи США с ИГИЛ.

*Деятельность террористической организации запрещена в России по решению Верховного суда.