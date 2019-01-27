СМИ: США вновь потребовали, чтобы ЕС остановил прокладку "Северного потока — 2"

Соединённые Штаты в очередной раз потребовали, чтобы Европейский союз отказался от проекта "Северный поток — 2", предполагающий увеличение поставки газа из России через Балтийское море. Об этом пишет газета Handelsblatt.
— Сейчас настало время для действий, — цитирует издание слова представителя властей США.
Он заявил, что Брюссель "должен приложить активные усилия", чтобы Россия не получила возможность усилить своё влияние на Европу.
— Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнёры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину, — сказал американский чиновник.
Ранее же стало известно, что США пригрозили санкциями некоторым немецким компаниям, к примеру BASF и Uniper, за возможное участие в проекте "Северный поток — 2".
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