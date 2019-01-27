СМИ: США вновь потребовали, чтобы ЕС остановил прокладку "Северного потока — 2"

Вашингтон настаивает, что через этот проект Россия может получить дополнительную возможность давить на Брюссель.

Соединённые Штаты в очередной раз потребовали, чтобы Европейский союз отказался от проекта "Северный поток — 2", предполагающий увеличение поставки газа из России через Балтийское море. Об этом пишет газета Handelsblatt.

— Сейчас настало время для действий, — цитирует издание слова представителя властей США.

Он заявил, что Брюссель "должен приложить активные усилия", чтобы Россия не получила возможность усилить своё влияние на Европу.

— Мы подтверждаем наше требование, наши европейские партнёры должны принять меры, чтобы обеспечить собственную энергетическую безопасность и гарантировать бесперебойные поставки газа через Украину, — сказал американский чиновник.

Ранее же стало известно, что США пригрозили санкциями некоторым немецким компаниям, к примеру BASF и Uniper, за возможное участие в проекте "Северный поток — 2".