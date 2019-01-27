Путин отодвинул охранника, чтобы пообщаться с петербуржцами и пожать им руки

Особое внимание глава государства уделил маленькой девочке, к которой он отдельно подошёл поздороваться.

Президент России Владимир Путин остановил движением руки охранника, чтобы пообщаться с петербуржцами, которые пришли на Пискаревское кладбище. На опубликованных кадрах видно, как сотрудник попытался оградить лидера страны от людей, но глава государства решил подойти ближе и пожал некоторым из присутствующих руки.

Напомним, приехав в Северную столицу, Путин поздравил россиян с 75-летием полного освобождения Ленинграда от блокады, продолжавшейся почти 900 дней. За это время, по разным данным, погибло от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек.

Ранее глава государства заявил, что наш долг — передать дальше героическую правду о блокадном Ленинграде.