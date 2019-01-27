"Работали не более часа". Власти Саратова оправдали "морозный" субботник в школе

В администрации уточнили, что из-за непогоды 25 и 26 января занятия в образовательных учреждениях города отменили, но у педагогов эти дни оставались рабочими.

В мэрии Саратова подтвердили, что учителей одной из школ в 20-градусный мороз отправили собирать снег в мешки для листвы. В пресс-службе городской администрации подчеркнули, что работали педагоги на улице не больше часа.

— Коллективом школы № 95 были организованы работы по благоустройству территории и уборке снега. Общая продолжительность работ составила не более одного часа, — цитирует ТАСС представителя мэрии.

По словам собеседника агентства, из-за непогоды 25 и 26 января занятия в школах отменили, однако у учителей эти дни оставались рабочими. Поэтому было решено отправить их на подмогу к коммунальщикам, которые не могли "в кратчайший срок" расчистить улицы после сильнейшего снегопада.