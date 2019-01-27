Пришлось искать. В Пензенской области работники морга перепутали тела покойников

В результате халатных действий семьи чуть не захоронили чужих родственников. Правоохранители выясняют, на каком этапе была допущена ошибка.

В Пензенской области следователи проверяют ситуацию с путаницей в морге, из которого доставили тело женщины для захоронения не к своим родственникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

26 января работники ритуальной компании доставили из патологоанатомического отделения Пензенской областной клинической больницы имени Бурденко тело умершей женщины для захоронения.

— Родственники обнаружили, что им было доставлено тело другой женщины, отношения к которой они не имели. В результате им пришлось заниматься установлением местонахождения тела родственницы, — говорится в сообщении.

В результате халатных действий сотрудников морга семьи чуть не захоронили чужих родственников. Следователи в данный момент выясняют, на каком этапе была допущена ошибка. Также предстоит выяснить, кто ответственен за допущенную путаницу: морг или ритуальная компания.

Как ранее писал Лайф, сотрудники морга в Барнауле перепутали покойников, что было замечено в последний момент.